Turchia, la "sedia negata" alla von der Leyen diventa un caso diplomatico: "Una vergogna" - VIDEO 

L'incidente di protocollo, ribattezzato "sofagate", durante la visita dei leader Ue in Turchia diventa un caso diplomatico. Martedì il presidente turco Erdogan ha prima lasciato in piedi poi fatto accomodare su un divano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , mentre lui e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prendevano posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle. "Una vergogna", commenta il Ppe.

Virale sui social - La scena è stata ripresa in un video diventato virale sui social in cui si sente un mugugno di disappunto da parte di von der Leyen mentre gli altri due si accomodano sulle poltrone. Nella scena successiva si vede la presidente della Commissione Ue seduta su un divano posto alla destra degli interlocutori.

La reazione tutta in un "ehm"... - Delle due più alte cariche europee in visita ad Ankara, dunque, solo una ha trovato posto a sedere a fianco di Erdogan. Von der Leyen, unica donna, è stata, infatti, lasciata in piedi di fronte a loro ed esprime la sua perplessità con un chiaro "ehm" e un gesto del braccio. Dopo qualche momento di indecisione, le è stato offerto di sedersi su un divano più distante, di solito destinato a funzionari di livello più basso, secondo il protocollo. "'Ehm è il nuovo termine per come non dovrebbero essere i rapporti fra Ue e Turchia", ha twittato il rappresentante tedesco del Parlamento europeo Sergey Lagodinsky, nella commissione che si occupa delle relazioni fra i due Paesi.

Ue: "Non si ripeta" - Ursula von der Leyen "chiaramente è rimasta sorpresa, lo si vede nel video, ma ha preferito dare priorità alle questioni di sostanza rispetto al protocollo". Lo ha detto il portavoce della commissione europea Eric Mamer, precisando comunque che la Commissione "si aspetta di essere trattata secondo il protocollo adeguato" e che "saranno presi contatti con tutte le parti coinvolte perché non si ripeta in futuro".

Ppe: Una vergogna" - Meno diplomatico il commento su Twitter del gruppo del Ppe al Parlamento europeo. "Mettiamo le cose in chiaro. Qualcuno dovrebbe vergognarsi a causa della mancanza di un posto adeguato per Ursula von der Leyen nel palazzo di Erdogan. L'Ue ha indicato l'apertura al dialogo, ma siamo fermi sui nostri valori. "Le donne meritano lo stesso riconoscimento dei loro colleghi maschi", ha aggiunto il Ppe.