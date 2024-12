Siria, Al Jazeera: "Trovata una fossa comune con migliaia di corpi" | Raid israeliano su Gaza: "Oltre 30 vittime"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 434. Un raid aereo israeliano ha colpito la Striscia di Gaza centrale uccidendo almeno 33 persone e ferendone decine. Lo hanno riferito i medici palestinesi. Nel mirino del raid è finita una casa a Nuseirat, nella zona centrale della Striscia. "Migliaia" di corpi e resti di corpi sono stati rinvenuti vicino a Damasco da giornalisti della tv panaraba Al Jazeera, che ha mostrato immagini in diretta della scoperta nei pressi di Qutayfa, a nord-est della capitale. L'emittente, inoltre, ha smentito che il giornalista Usa Austin Tice, sparito in Siria 12 anni fa, sia l'uomo liberato da una prigione di Damasco di cui circolano numerosi video sui social. Da varie città siriane arrivano intanto filmati che mostrano esecuzioni sommarie condotte da uomini armati contro presunti autori di massacri di civili compiuti per conto del deposto regime di Bashar al Assad. A Gerusalemme un terrorista ha sparato contro un bus ferendo diverse persone: un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.