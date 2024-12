La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 432. Video shock provenienti da varie città siriane mostrano esecuzioni sommarie condotte da uomini armati contro presunti autori di massacri di civili compiuti per conto del deposto regime di Bashar al Assad. È stata inoltre profanata la tomba-mausoleo dell'ex presidente siriano Hafez al Assad, fondatore del regime dissoltosi domenica dopo 54 anni e padre del raìs ora in esilio a Mosca Bashar. Vicino a Tel Aviv un automobilista si è scagliato con il suo mezzo contro un 21enne, in quello che la polizia israeliana ha definito un attacco terroristico. Sono complessivamente 480 i raid aerei compiuti da Israele su obiettivi militari nel giro di 48 ore in Siria. Il premier israeliano Netanyahu ha autorizzato l'aeronautica a bombardare" armi e capacità militari strategiche lasciate indietro dall'esercito siriano, in modo che non cadano nelle mani di jihadisti". Il leader della nuova autorità a Damasco al Jolani annuncia: "Faremo un elenco di tutti quelli coinvolti nella tortura del popolo siriano". Il premier sarà Muhammad Bashir, che guiderà il governo fino a marzo.