Shock in Usa, video con agenti che frustano migranti al confine con il Messico

Shock in Usa, dove i media hanno diffuso immagini che sembrano mostrare agenti della polizia di frontiera americana a cavallo mentre usano la frusta contro i migranti che chiedono asilo al confine col Messico. Vicino a Del Rio, in Texas, è scoppiata una nuova crisi umanitaria per l'arrivo di oltre 10mila persone. "Orribile da vedere", ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.