Malta, per un selfie danneggia il palazzo del premier: giovane italiano multato e condannato

Un selfie a Malta è costato 2.400 euro a un 20enne italiano in vacanza.

Il giovane, il crotonese Vittorio Emanuele Savoia, ha infatti danneggiato i gradini in arenaria del palazzo del premier maltese dopo esserci salito con uno scooter per scattarsi una foto ricordo. Il ragazzo, rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza, ha così passato una notte in cella e quindi è stato condannato a un anno di prigione (con la condizionale) e al rimborso dei danni.