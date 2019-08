Vendita di consolazione 23 agosto 2019 14:32 Salta lo scambio Porto Rico-Groenlandia? A Trump i fiamminghi offrono la Vallonia a un euro Vendita "di consolazione" per il presidente Usa dopo il no della Danimarca. La proposta è arrivata via Twitter dallʼala giovanile della Nuova Alleanza Fiamminga

"La Groenlandia non è in vendita": la netta posizione della Danimarca sull'intenzione di Trump di intavolare trattative per l'acquisto dell'isola tra l'oceano Atlantico del Nord e l'oceano Artico, magari puntando sullo scambio con Porto Rico, ha dato il via a una serie di proposte "immobiliari" all'indirizzo della Casa Bianca, tra il serio e il faceto. I primi a farsi avanti sono stati via Twitter i giovani della Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA). Con un'offerta - scherzosa - che fa gola: cedono a un euro il territorio rivale, la Vallonia. Prendere o lasciare?

"Scambierei Porto Rico con la Groenlandia"Dopo il netto no danese e l'annullamento da parte di Trump, pare proprio per ripicca, della sua visita in Danimarca il 2 settembre, emergono dettagli sull'affare saltato. Secondo il New York Times la Groenlandia è da sempre nel mirino del presidente degli Stati Uniti, tant'è che una sua idea, al tavolo delle trattative, sarebbe stata quella di proporre uno scambio tra l'isola danese e Porto Rico.



Il territorio Usa nei Caraibi, infatti, sarebbe una spina nel fianco del tycoon: gli attacchi risalgono ai tempi dell'uragano Maria, che nel 2017 distrusse l'isola caraibica, per la fallita gestione dell'emergenza.