Usa, Wsj: "Trump vuole comprare la Groenlandia dalla Danimarca"

A suscitare la curiosità di Trump sarebbe stato un suo collaboratore durante una cena. Questi gli avrebbe detto che la Danimarca fa fatica a finanziare il sussidio - per l'equivalente di circa 457 milioni di euro - che ogni anno invia al territorio, prima di suggerirgli che gli Usa dovrebbero comprarlo. "Cosa ne pensate? Funzionerebbe?", avrebbe chiesto a quel punto Trump.



Da allora, prosegue il Wall Street Journal, il presidente ha parlato della prospettiva di acquistare la Groenlandia in numerose occasioni. Alcuni suoi consiglieri si sarebbero detti favorevoli, sottolineando i vantaggi economici di una tale operazione, che inoltre - ritengono - lascerebbe un'eredità simile a quella dell'acquisto americano dell'Alaska dalla Russia nel 1867.



Sul vasto territorio, di due milioni di chilometri quadrati, vivono 56mila persone, molte delle quali appartenenti alla comunità indigena Inuit. Grande quattro volte la Francia, la Groenlandia è una gigantesca isola artica perlopiù ricoperta da ghiaccio in cui gli effetti del riscaldamento globale sono evidenti: lo scioglimento dei ghiacci, che portano all'innalzamento del livello dei mari, si è moltiplicato per quattro fra il 2003 e il 2013.



Trump, scettico sul cambiamento climatico, da quando è stato eletto nel 2016 ha ritirato gli Usa dall'accordo di Parigi sul clima e ha sistematicamente cercato di disfarsi delle regolamentazioni ambientali adottate negli otto anni di presidenza del suo predecessore democratico Barack Obama. Il tycoon non sembra avere totalmente abbandonato i suoi primi amori immobiliari: l'anno scorso, durante il summit a Singapore con il leader nordcoreano Kim Jong Un, aveva sottolineato il potenziale di sviluppo turistico della Corea del Nord.



L'esercito Usa ha già una grande base aerea in Groenlandia, la Thule Air Base nella zona nordoccidentale dell'isola, con 600 membri dello staff e un sistema radar molto importante. Trump sarà in visita in Danimarca per il primo viaggio ufficiale nel regno il prossimo mese, ma la Groenlandia non dovrebbe essere in agenda al momento.



Trump non è il primo presidente che guarda con interesse alla Groenlandia: già nel 1946 Harry Truman propose alla Danimarca di comprare l'isola per 100 milioni di dollari, ma la sua offerta venne rifiutata. Un tentativo simile che ebbe successo, fu l'acquisto delle Indie occidentali danesi nel 1917, adesso note come Isole Vergini.