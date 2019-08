Trump annulla la visita in Danimarca dopo il no alla vendita della Groenlandia

Dopo il secco "no" alla sua proposta di valutare la vendita della Groenlandia da parte degli Stati Uniti , il presidente Donald Trump ha deciso di cancellare la sua visita del prossimo 2 settembre in Danimarca, paese da cui la Groenlandia dipende. "Visti i commenti del primo ministro Mette Frederiksen che ha detto di non essere interessata, rinvierò il nostro incontro", scrive Trump, incurante del rischio di provocare una crisi diplomatica.

La premier danese aveva definito l'idea di Trump "assurda" dopo che il tycoon aveva confermato che ne avrebbe parlato con lei nel previsto incontro del 2 settembre. "La Groenlandia non è danese. La Groenlandia è groenlandese. E spero che tutto ciò non sia qualcosa che venga davvero preso sul serio", ha affermato Frederiksen.



A Copenaghen Trump avrebbe dovuto incontrare anche Kim Kielsen, il premier della Groenlandia che è un territorio autonomo della Danimarca, da cui dipende solo per Politica Estera e Difesa. Anche Kielsen nei giorni scorsi aveva chiarito che "la Groenlandia è aperta agli affari ma non è in vendita".



Il tycoon aveva anche postato su Twitter un fotomontaggio con una Trump Tower che svettava nella campagna groenlandese e il messaggio, allora scherzoso, "Prometto di non farlo". Ma il tycoon non ha gradito la reazione.



Reali Danimarca: "Rinvio visita una sorpresa" - La decisione di Trump di rinviare la visita in Danimarca è stata "una sorpresa". Lo ha detto un portavoce della famiglia reale, Lene Balleby, aggiungendo che non ci sarebbero stati ulteriori commenti. Nessuna dichiarazione al momento da parte del governo danese.