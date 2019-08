Groenlandia, Trump su Twitter: "Prometto, non ci costruirò grattacieli"

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

Il tweet è arrivato il giorno successivo all'ammissione, da parte del presidente, che la sua amministrazione sta davvero valutando l'acquisto, anche se "non è in cima alla lista delle priorità". E ha spiegato che per gli Stati Uniti ottenere l'isola sarebbe "strategicamente interessante, ma dobbiamo parlarne un po'". Oltre che per le risorse petrolifere e minerarie, Trump sarebbe interessato proprio a costruire strutture in quella che secondo lui essere "essenzialmente un'operazione di real estate" lungo migliaia di chilometri di linea costiera.



Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha comunque già liquidato la questione spiegato che anche solo pensare a una tale eventualità è "assurdo". E in ogni caso, sebbene l'isola non sia in vendita, "la Groenlandia non è danese. La Groenlandia appartiene ai groenlandesi. Ma spero davvero che Trump non faccia sul serio". E anche il ministro degli Esteri della Groenlandia, Ane Lone Bagger, ha tagliato corto: "Siamo aperti al business, ma non siamo in vendita".