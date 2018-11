Russia-Ucraina, Kiev: "Mosca blocca accesso a porti del mare d'Azov". Il Cremlino: "Non ne sappiamo niente"

Ma il Cremlino ha smentito quanto dichiarato dal ministro. "Non sono al corrente di alcuna limitazione all'accesso dei porti ucraini nel mar d'Azov - ha dichiarato il portavoce Dmitri Peskov -. Al contrario, sappiamo che lo stretto di Kerch opera in regime normale. Ma a volte, per motivi meteorologici, il porto di Kerch, che svolge funzione amministrativa, prende decisioni per regolare la navigazione".



Sullo scontro in corso è intervenuto anche il cancelliere tedesco, Angela Merkel, che, durante il forum economico ucraino-tedesco, ha sottolineato: "Sappiamo che bisogna trovare una soluzione ragionevole attraverso il dialogo e non attraverso un conflitto militare". Ribadendo il proprio sostegno alle riforme in atto in Ucraina, Merkel ha spiegato che sulla questione dei diritti di navigazione nella regione e della raggiungibilità dell'Ucraina via mare "ne parlerò con il presidente Putin a margine del G20".



Secondo quanto riportato dal portavoce del Cremlino, Mosca non sembra però apprezzare l'intervento di mediatori, dopo "la provocazione" dello Stretto di Kerch ma "è grata" a tutti coloro che sono disposti a contribuire agli sforzi per alleviare le tensioni. Peskov ha inoltre aggiunto che "tutti coloro che desiderano contribuire e ne hanno l'opportunità possono farlo esercitando pressioni su Kiev".