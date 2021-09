Russia, sparatoria nell'Università di Perm: morti e feriti

Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università di Perm, in Russia, provocando almeno tre morti e diversi feriti. Lo riportano i media locali, precisando che "alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell'ateneo per nascondersi, mentre altri sono fuggiti saltando dalle finestre". Dopo essersi aggirato armato nel campus, l'assalitore è stato fermato.