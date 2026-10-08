Peste in Siberia, l'agenzia sanitaria russa: "Nessun secondo contagio, è una falsa voce"

"In merito alle false informazioni apparse sui social media riguardo a un secondo caso della malattia in una persona che ha avuto contatti con un dipendente dell'Istituto anti-peste di Irkutsk, a cui era stata precedentemente diagnosticata una polmonite, Rospotrebnadzor comunica che tali informazioni sono false", si legge in un comunicato. L'agenzia ha poi precisato: "Tutti i contatti hanno terminato l'osservazione medica. Non sono stati rilevati problemi di salute legati a patologie infettive e i risultati di quasi 5mila test di laboratorio non hanno rivelato microrganismi patogeni pericolosi", ha dichiarato l'ufficio stampa dell'agenzia.