Peste in Russia, Wsj: "Washington preme su Mosca, nota ufficiale su morte 28enne" | Trump: "Presto una telefonata con Putin"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che parlerà "molto presto" con il presidente russo, Vladimir Putin, del caso sospetto di peste polmonare emerso nella regione di Irkutsk, in Siberia. "Potrebbe non esserci nulla. Potrebbe essere più grave di quanto pensiamo. Non lo sappiamo", ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, invitando a non trarre conclusioni affrettate. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno reso noto di monitorare la situazione, sottolineando che al momento "non vi è alcuna indicazione di una minaccia più ampia per gli Stati Uniti".