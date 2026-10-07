Peste in Russia, Wsj: "Washington preme su Mosca, nota ufficiale su morte 28enne" | Trump: "Presto una telefonata con Putin"
Il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario
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Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, conosciuta come démarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, in base quanto detto da funzionari Usa, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio.
Trump: "Presto una chiamata con Putin"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che parlerà "molto presto" con il presidente russo, Vladimir Putin, del caso sospetto di peste polmonare emerso nella regione di Irkutsk, in Siberia. "Potrebbe non esserci nulla. Potrebbe essere più grave di quanto pensiamo. Non lo sappiamo", ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, invitando a non trarre conclusioni affrettate. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno reso noto di monitorare la situazione, sottolineando che al momento "non vi è alcuna indicazione di una minaccia più ampia per gli Stati Uniti".