Russia, 41 intrappolati in miniera nel Donetsk: in corso le operazioni di salvataggio

Proseguono dunque i fuochi incrociati tra Mosca e Kiev. In precedenza, un attacco russo sulla città di Odessa aveva provocato tre vittime, di cui un bambino. Ne dà notizia su Telegram Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare di Odessa. "Inoltre, dieci persone sono rimaste ferite e due persone in condizioni gravi sono state ricoverate in ospedale: un paziente si trova in neurochirurgia, l'altro nel reparto di terapia intensiva per ustioni - specifica Lysak -. Otto persone sono in condizioni moderate: tra queste, un bambino di due anni e due adolescenti di 17 e 18 anni. A tutti viene fornita l'assistenza medica necessaria. Nel distretto di Primorsky, un complesso residenziale a più piani e sette edifici privati sono stati danneggiati. I servizi comunali stanno ripulendo le aree. L'amministrazione del distretto sta tenendo consultazioni per i residenti. Nel distretto di Kiev, proseguono i lavori di bonifica e l'ispezione degli edifici danneggiati. Un edificio a più piani, cinque edifici privati, un asilo nido privato, danneggiati un negozio e 27 automobili".