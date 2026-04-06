Russia, 41 intrappolati in miniera nel Donetsk: in corso le operazioni di salvataggio
Secondo Leonid Pasechnik, leader della repubblica annessa da Mosca, l'attacco notturno ha danneggiato la sottostazione elettrica
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Sono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax citando le autorità filorusse. "Durante la notte le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. Un'interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra", ha riferito Leonid Pasechnik, leader dell'autoproclamata repubblica secessionista annessa da Mosca. Pasechnik ha specificato che è stato stabilito un contatto con i minatori che dispongono di una scorta di acqua potabile. In corso le operazioni di salvataggio.
Attacco russo su Odessa
Proseguono dunque i fuochi incrociati tra Mosca e Kiev. In precedenza, un attacco russo sulla città di Odessa aveva provocato tre vittime, di cui un bambino. Ne dà notizia su Telegram Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare di Odessa. "Inoltre, dieci persone sono rimaste ferite e due persone in condizioni gravi sono state ricoverate in ospedale: un paziente si trova in neurochirurgia, l'altro nel reparto di terapia intensiva per ustioni - specifica Lysak -. Otto persone sono in condizioni moderate: tra queste, un bambino di due anni e due adolescenti di 17 e 18 anni. A tutti viene fornita l'assistenza medica necessaria. Nel distretto di Primorsky, un complesso residenziale a più piani e sette edifici privati sono stati danneggiati. I servizi comunali stanno ripulendo le aree. L'amministrazione del distretto sta tenendo consultazioni per i residenti. Nel distretto di Kiev, proseguono i lavori di bonifica e l'ispezione degli edifici danneggiati. Un edificio a più piani, cinque edifici privati, un asilo nido privato, danneggiati un negozio e 27 automobili".