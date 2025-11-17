Congo, crolla un ponte in una miniera di cobalto: decine di morti

Nel sud della Repubblica Democratica del Congo si registra un grave incidente all’interno di un’area estrattiva di cobalto, dove il cedimento di un ponte ha provocato la morte di almeno 80 lavoratori. L'episodio si è verificato in una zona della provincia di Lualaba interessata da forti infiltrazioni d’acqua, circostanza che ha preceduto il collasso della struttura. A fornire i primi riscontri è stato il responsabile provinciale degli Interni, Roy Kaumba Mayonde, che ha riferito il numero dei corpi finora recuperati. Le squadre di soccorso continuano a operare nell’area per rintracciare eventuali altre vittime, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica del crollo. Le autorità locali non hanno diffuso, al momento, ulteriori dettagli sull’incidente.