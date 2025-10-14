Venezuela, crolla miniera d’oro a El Callao: almeno 14 morti

Il cedimento causato dalle forti piogge. Sul posto squadre di soccorso e autorità militari
Almeno quattordici persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro situata nella città di El Callao, nello stato di Bolívar, nel sud-est del Venezuela. Secondo le autorità locali, il cedimento sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno colpito la regione, rendendo instabili i tunnel sotterranei. È stato allestito un posto di comando operativo per coordinare le operazioni di soccorso e il recupero delle vittime, guidato dal generale di brigata Gregory González Acevedo, responsabile delle Zone operative per la valutazione dei danni e l'analisi dei bisogni (ZOEDAN) nello stato di Bolívar.
Le vittime sono state individuate in tre diversi pozzi della miniera “Cuatro Esquinas de Caratal”, una delle aree di estrazione artigianale più attive della zona, distante circa 850 chilometri da Caracas. Le squadre di emergenza hanno avviato il pompaggio dell'acqua dai tunnel per abbassare il livello e consentire l'accesso ai soccorritori.
Le operazioni di recupero proseguono con difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche e della struttura instabile delle gallerie. Le autorità hanno spiegato che il bilancio delle vittime si basa sulle testimonianze dei minatori sopravvissuti, che avrebbero assistito al collasso dei cosiddetti “burroni”, i pozzi verticali utilizzati per l'estrazione manuale dell'oro.