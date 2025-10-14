Venezuela, crolla miniera d’oro a El Callao: almeno 14 morti

Almeno quattordici persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro situata nella città di El Callao, nello stato di Bolívar, nel sud-est del Venezuela. Secondo le autorità locali, il cedimento sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno colpito la regione, rendendo instabili i tunnel sotterranei. È stato allestito un posto di comando operativo per coordinare le operazioni di soccorso e il recupero delle vittime, guidato dal generale di brigata Gregory González Acevedo, responsabile delle Zone operative per la valutazione dei danni e l'analisi dei bisogni (ZOEDAN) nello stato di Bolívar.