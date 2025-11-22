Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
soccorsi al lavoro

Spagna, due operai intrappolati in una miniera nelle Asturie

22 Nov 2025 - 01:56
© Afp

© Afp

Almeno due operai risultano dispersi in un incidente avvenuto in una miniera nella località di Vega de Rengos, nella regione delle Asturie, al nord della Spagna. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo l'allarme dato da un lavoratore, che ha segnalato che almeno due colleghi erano rimasti intrappolati nel secondo livello della maniera di carbone, a causa del crollo interno di materiale, a circa 1,5 chilometri dall'ingresso. Sul luogo dell'incidente sono arrivate ambulanze e un elicottero del servizio di emergenza insieme alla Brigata di Salvataggio minerario di Hunosa. 

spagna