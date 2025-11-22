Spagna, due operai intrappolati in una miniera nelle Asturie

Almeno due operai risultano dispersi in un incidente avvenuto in una miniera nella località di Vega de Rengos, nella regione delle Asturie, al nord della Spagna. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo l'allarme dato da un lavoratore, che ha segnalato che almeno due colleghi erano rimasti intrappolati nel secondo livello della maniera di carbone, a causa del crollo interno di materiale, a circa 1,5 chilometri dall'ingresso. Sul luogo dell'incidente sono arrivate ambulanze e un elicottero del servizio di emergenza insieme alla Brigata di Salvataggio minerario di Hunosa.