Cile, terremoto causa crollo in miniera: un morto e cinque dispersi

Un minatore è morto, cinque sono dispersi e altre nove persone hanno riportato ferite di varia gravità, ma non sono in pericolo di vita dopo che una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 a Rancuaga, in Cile, ha provocato un crollo nella miniera di rame El Teniente. Ne dà notizia l'impresa mineraria statale del Cile, Codelco, che "con tristezza e solidarietà alle famiglie colpite, comunica la scomparsa del nostro collega Paulo Marín Tapia, dell'azienda Salfa Montajes, che lavorava al Progetto Andesite".