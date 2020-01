Russia, Medvedev e il governo rassegnano le dimissioni

Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato le dimissioni. Lo riportano i media russi, precisando che Vladimir Putin nominerà Medvedev come vice nel Consiglio di sicurezza presidenziale. Putin ha ringraziato il premier uscente per il suo lavoro e ha chiesto al governo dimissionario di continuare a lavorare finché non sarà formato il nuovo esecutivo.