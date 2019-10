Mosca: gli Usa hanno abbandonato i curdi, ora vadano via o i turchi li schiacceranno

Gli Stati Uniti hanno tradito i curdi, che ora devono allontanarsi dal confine turco-siriano come prevede l'accordo raggiunto da Mosca e Ankara, altrimenti "saranno schiacciati dalla macchina militare turca". Così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe. Peskov ha inoltre accusato gli Usa di aver "optato per abbandonare i curdi alla frontiera, quasi forzandoli a combattere contro i turchi".

Il presidente siriano Bashar al Assad ha intanto accettato in toto l'accordo tra Russia e Turchia sulla spartizione in aree di controllo e influenza tra truppe di Ankara e quelle di Mosca nel nord-est della Siria. Lo riferiscono media panarabi e siriani, citando fonti politiche a Damasco. Il presidente russo Vladimir Putin e Assad si erano sentiti martedì telefonicamente dopo che il primo aveva raggiunto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan l'intesa in dieci punti.

Turchia, se troviamo ancora terroristi li eliminiamo - "Se nonostante le conferme Usa sul ritiro delle milizie curde troveremo degli elementi terroristi nell'area dell'operazione Fonte di Pace, li neutralizzeremo". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, commentando la fine di fatto dell'offensiva

militare di Ankara nel nord della Siria dopo il ritiro dei curdi mediato dagli Usa. "Gli sforzi della Turchia hanno impedito la creazione di uno Stato terrorista nel nord della Siria", ha aggiunto Cavusoglu.