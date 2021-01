Russia, la vita di lusso della "figlia segreta" di Putin: insultata sui social

Il presidente russo, Vladimir Putin , è sotto attacco a causa della vita di lusso condotta da Luiza Rozova , presunta figlia segreta nata 17 anni fa dalla relazione con l'ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh. La ragazza è finita al centro delle polemiche per i contenuti che pubblica sui social network: abiti firmati dai brand più noti al mondo, viaggi e soggiorni in alberghi esclusivi .

A scoprire il suo account è stato l'oppositore russo Alexei Navalny. Secondo il Sun, l'apertura della pagina Instagram della giovane avrebbe lasciato sbigottiti i consiglieri di Putin, già alle prese con l'indagine sul presunto "palazzo segreto dello zar": una residenza principesca con 7.800 ettari di parco sulle rive del Mar Nero, nei pressi della cittadina di Gelendzhik.

Alcuni adolescenti russi hanno attaccato Luiza Rozova anche a causa della crisi legata al coronavirus e, secondo loro, gestita male da Putin. Ma non solo. Gli utenti hanno anche postato commenti sarcastici come: "Wow, posso vedere un maglione pagato con le mie tasse. Quante pensioni costa?". O ancora: "Cosa dici a scuola quando ti chiedono chi è tuo padre?"; "Non hai altro di meglio da fare che mostrare tutti i marchi comprati con soldi che non sono tuoi?"; "Come ci si sente a essere nati con la faccia di Putin?".