La Romania nomina un ministro rom: è il primo caso in un Paese dell'Unione Europea

In Romania, un evento storico segna la politica europea: Petre-Florin Manole, 41 anni, è il primo cittadino di etnia rom a ricoprire un ruolo ministeriale di alto livello in un Paese dell’Unione Europea. Nominato ministro del Lavoro, della Famiglia, della Gioventù e delle Solidarietà Sociali nel governo guidato dal liberale Ilie Bolojan, Manole rappresenta un simbolo di rottura per una comunità storicamente emarginata. La sua nomina, come riportato da El País, segna un passo avanti in un Paese dove la popolazione rom affronta disoccupazione e discriminazione.