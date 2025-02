Caos Romania, arrestato Calin Georgescu: il candidato filorusso che aveva vinto le elezioni di novembre (poi annullate)

Calin Georgescu, il candidato filorusso risultato vincitore alle elezioni presidenziali di novembre in Romania (elezioni poi annullate), è stato arrestato dalla polizia. "Georgescu stava per presentare la sua nuova candidatura per la presidenza. Circa 30 minuti fa, è stato fermato nel traffico per essere interrogato presso l'ufficio del Procuratore. Dov'è la democrazia, dove sono i partner che devono difendere la democrazia?", si legge in un post su Facebook del leader che a novembre si era presentato da indipendente e che è considerato di estrema destra. Georgescu sarebbe stato interrogato in relazione al finanziamento della sua campagna elettorale dell'anno scorso: gli inquirenti rumeni sospettano che la Russia abbia influenzato il voto. Elon Musk e la Lega a Bruxelles, invece, lo difendono: "Situazione preoccupante".