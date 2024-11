Presidenziali in Romania, il filorusso Georgescu vince il primo turno

Crede anche che l'adesione alla Nato non possa garantire la sicurezza della Romania e sostiene un avvicinamento alla Russia. Subito dopo l'annuncio dello spoglio, quando era chiaro il suo passaggio al ballottaggio, Georgescu ha ringraziato coloro che hanno votato per lui, aggiungendo che "eravamo in tanti a votare e saremo tanti anche al voto per il secondo turno. Indipendentemente da quello che è successo, il popolo romeno ha capito che la famiglia è la spina dorsale della società romena. E qualunque cosa accada, amiamo la nostra piccola famiglia e io personalmente amo la grande famiglia, il che significa la mia gente, il Paese".