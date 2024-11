Georgia, scontri fra manifestanti e polizia a Tbilisi: diversi arresti

Scontri tra i manifestanti e la polizia si sono verificati a Tbilisi, capitale della Georgia. I manifestanti antigovernativi da giorni protestano contro i risultati delle elezioni parlamentari pubblicati domenica. La polizia è intervenuta in particolare in viale Melikishvili, dove si erano radunati i manifestanti che, accampati in delle tende limitando il traffico, stavano occupando viale Ilia Chavchavadze, di fronte all'università statale.