Elezioni in Georgia, Orban: "Stato pro Ue, no a inutili prediche" | In migliaia in piazza a Tbilisi contro il risultato del voto

La tensione in Georgia, dopo le elezioni vinte dal partito filorusso al governo, sale sempre di più. Anche la Nato contesta il risultato elettorale e lo fa attraverso il portavoce, Farah Dakhlallah: "La Missione internazionale di osservazione elettorale ha rilevato la disparità di condizioni in cui si sono svolte le elezioni in Georgia, che mina la fiducia dei cittadini nel risultato. Le segnalazioni di violazioni elettorali devono essere indagate a fondo". Tenta di gettare acqua sul fuoco il premier ungherese Viktor Orban, arrivato in visita a Tbilisi: "La Georgia è uno stato conservatore, cristiano e pro-Europa. Invece di inutili prediche, hanno bisogno del nostro sostegno nel loro percorso europeo". Ma nella capitale in migliaia si sono radunati per protestare.