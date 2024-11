Elezioni in Romania, la Corte costituzionale ordina il riconteggio dei voti dopo la vittoria di Georgescu

In Romania la Corte costituzionale ha disposto il riconteggio dei voti espressi nel primo turno delle elezioni presidenziali di domenica, nelle quali si è affermato a sorpresa Calin Georgescu, un candidato indipendente su posizioni di estrema destra e filorusse. I giudici hanno in tal modo accolto il ricorso presentato da due altri candidati in lizza alla consultazione del 24 novembre, Cristian Terhes, del partito Nazionale Conservatore, che ha ottenuto l'1,03% dei voti, e Constantin Popescu, del partito Nuova Romania, al quale era andato lo 0,15%.