Caos politico in Romania, si dimette il presidente Iohannis

L'Alta Corte aveva annullato il voto del 24 novembre per irregolarità nel finanziamento della campagna elettorale di Georgescu e per pesanti ingerenze di Mosca a sostegno del candidato di estrema destra, filorusso, critico di Nato e Ue e contrario a ulteriori aiuti militari all'Ucraina. L'annuncio delle dimissioni di Iohannis è stato accolto con grande entusiasmo dalle forze di estrema destra, in preoccupante avanzata nel Paese balcanico e che continuano a definire un colpo di stato l'annullamento delle presidenziali a dicembre. Ma una loro manifestazione di giubilo tenutasi lunedì nel centro di Bucarest è presto degenerata in scontri con la polizia, che ha dovuto far uso di gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti più violenti.