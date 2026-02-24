Usa, la conduttrice star Savannah Guthrie: "Un milione di ricompensa per informazioni su mia madre"
La anchorwoman ha rinunciato a commentare le Olimpiadi per rimanere accanto alla famiglia. E ora alza la ricompensa in palio: "Crediamo nei miracoli"
© Ansa
Sono ormai tre settimane che Nancy Guthrie, madre della celebre anchorwoman americana Savannah Guthrie, è svanita nel nulla dopo essere stata rapita dalla sua casa a Tucson, in Arizona. Tre settimane in cui all'apprensione si è aggiunto il tentativo della famiglia di impostare una mediazione con i rapitori o, per lo meno, di ricevere qualche notizia riguardo alle condizioni della 84enne. Per questo i Guthrie sono arrivati a offrire una ricompensa di un milione di dollari a chiunque riesca a fornire informazioni concrete sulla donna.
La rinuncia della presentatrice e le indagini dell'Fbi
Nancy Guthrie è stata vista l'ultima volta la sera del 31 gennaio. Poi per giorni nulla, tanto che la polizia locale ha attivato l'Fbi e gli agenti federali hanno fissato a 50mila dollari la ricompensa per chi avesse dato informazioni utili per ritrovarla. Il mondo della famiglia Guthrie si è fermato. Savannah, presentatrice di punta per Nbc e tra le voci che avrebbero dovuto commentare in diretta la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha deciso di non partire per l'Italia per rimanere accanto ai parenti.
L'annuncio di Savannah Guthrie: "Crediamo in un miracolo"
"Le ore passano ma le notizie ancora scarseggiano. Per questo Savannah Guthrie, in un video sui social, ha annunciato di aver messo sul piatto un milione di dollari: "Abbiamo bisogno di sapere dove si trova. Vogliamo che torni a casa. Per questo motivo offriamo una ricompensa fino a un milione di dollari per qualsiasi informazione che porti al suo ritrovamento. Qualcuno sa come trovarla e riportarla a casa, noi crediamo ancora in un miracolo".