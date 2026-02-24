Usa, la conduttrice star Savannah Guthrie: "Un milione di ricompensa per informazioni su mia madre"

Nancy Guthrie è stata vista l'ultima volta la sera del 31 gennaio. Poi per giorni nulla, tanto che la polizia locale ha attivato l'Fbi e gli agenti federali hanno fissato a 50mila dollari la ricompensa per chi avesse dato informazioni utili per ritrovarla. Il mondo della famiglia Guthrie si è fermato. Savannah, presentatrice di punta per Nbc e tra le voci che avrebbero dovuto commentare in diretta la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha deciso di non partire per l'Italia per rimanere accanto ai parenti.