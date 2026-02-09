Usa, scomparsa madre di una star tv: l'appello dei figli
L'84enne Nancy Guthrie è sparita dalla sua casa di Tucson, in Arizona una settimana fa. Nuovo appello social dei figli a chi la tiene in ostaggiodi Isabella Josca
Sette giorni di ricerche, indagini a tutto campo e solo una, tra le diverse richieste di riscatto arrivate, giudicata in parte credibile, tanto da spingere i figli( tra cui Savannah Guthrie, famosa conduttrice) dell'84enne Nancy Guthrie, sparita dalla sua casa di Tucson, in Arizona, a registrare e lanciare sui social un nuovo appello a chi tiene la donna in ostaggio.