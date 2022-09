Regina Elisabetta, l'ultimo viaggio del feretro: prima tappa Edimburgo, poi Londra e infine la Cappella di San Giorgio

La salma è partita dal castello di Balmoral, in Scozia, ed è diretta al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo , residenza reale ufficiale: in città è attesa intorno alle 16 locali (le 17 in Italia) e rimarrà nella Stanza del Trono , per l'omaggio dei sudditi, dopo un viaggio di oltre 280 Km. Ali di folla si sono radunate lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo. La capitale scozzese è determinata a dare l'ultimo saluto alla regina con tutti gli onori e tutto è pronto per i due giorni di tributo. In Scozia si svolgerà anche una cerimonia di passaggio con la proclamazione del nuovo re, Carlo III , prima sul Royal Mile di Edimburgo a e poi nel castello della città.

La partenza da Balmoral

- Il carro funebre è uscito dal cancello principale della residenza - buen retiro favorito per decenni da Elisabetta e dal suo defunto consorte Filippo - salutato da due guardie sull'attenti e ha imboccato il viale per raggiungere la strada principale: al suo interno la bara con i resti mortali della regina era coperta dallo stendardo reale di casa Windsor. Alle spalle del veicolo con il feretro, una Rolls Royce con a bordo la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne di Sua Maestà, e il marito, vice ammiraglio Tim Lawrence. Quindi alcune Range Rover di scorta. La Princess Royal, titolo attribuito ad Anna, accompagnerà le spoglie di sua madre per tutto il tragitto del viaggio fino a Edimburgo. E poi per quello successivo verso Londra nei prossimi giorni.

Prima omaggio di popolo nel villaggio di Ballater -

E' stato nel villaggio di Ballater, la località scozzese più vicina alla residenza di Balmoral, il primo omaggio di popolo al feretro di Elisabetta II, transitato lentamente in corteo nel suo viaggio verso Edimburgo. La gente del posto, che la conosceva pressoché di persona, si è riunita in massa di fronte alla chiesa che domina il borgo: dove la regina era solita andare alla messa la domenica con altri reali quando si trovava a Balmoral. Nei giorni scorsi il reverendo Iain Greenshields, moderatore dell'assemblea generale della Chiesa di Scozia, uno delle ultime persone ad aver incontrato la sovrana, ha rievocato sulla stampa britannica la solida fede personale attribuita a Sua Maestà: anche oltre i ruoli di capo della Chiesa anglicana, protettrice della Chiesa scozzese e 'defensor fidei' legati ai suoi titoli (trasmessi ora al re Carlo). Greenshields ha raccontato di aver trovato la regina ancora lucida quanto consapevole. Ha aggiunto che lei gli ha parlato "dell'Aldilà" e del suo "amore per il principe consorte Filippo", scomparso un anno e mezzo fa quasi centenario dopo 73 anni di matrimonio, come a sottolineare la speranza di un nuovo incontro.

La sepoltura nella Cappella di San Giorgio

- Si tratta dell'ultimo viaggio del feretro della monarca, che poi partirà per Londra, secondo quanto stabilito dai protocolli, e arriverà infine al castello di Windsor, nel Berkshire (vicino a Londra), dove sarà sepolta insieme al marito, il principe Filippo, la sorella, Margaret, e i genitori, re Giorgio VI del Regno Unito e di Elizabeth Bowes-Lyon, nella Cappella di San Giorgio.