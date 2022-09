Regina Elisabetta, le indiscrezioni sulle cause della morte e l'incognita del luogo di sepoltura

I traumi riportati a seguito di una caduta sarebbero stati la causa di morte della regina Elisabetta.

A rivelarlo è Il Messaggero, che cita fonti vicine alla Casa Reale. "Dopo l'incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana, - si legge sul quotidiano, - i medici che l'assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale. La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l'ammissione che lo staff medico era 'preoccupato' per la sua salute". E mentre si cercano di capire le cause del decesso, tra voci di corridoio e retroscena di palazzo, procede il rigido protocollo funebre che culminerà con la sepoltura. Due i luoghi papabili dove Elisabetta potrà riposare in pace.