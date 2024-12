Rapporto di Medici senza frontiere: "Gaza è una trappola mortale" | Siria, riaperto l'aeroporto di Damasco

I ripetuti attacchi militari di Israele contro i civili palestinesi negli ultimi 14 mesi, lo smantellamento del sistema sanitario e di altre infrastrutture essenziali, l'assedio e la negazione sistematica dell'assistenza umanitaria stanno distruggendo la vita a Gaza. A indicarlo è il nuovo rapporto internazionale di Medici Senza Frontiere, "Gaza è una trappola mortale". "Le persone a Gaza lottano per la sopravvivenza in condizioni apocalittiche, ma nessun luogo è sicuro, nessuno è risparmiato e non c'è via d'uscita da questa enclave distrutta", scrive Msf, parlando di "chiare evidenze di pulizia etnica dal momento che i palestinesi vengono sfollati con la forza, messi in trappola e bombardati".