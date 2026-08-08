Ancora raid russi sull'Ucraina: tre morti vicino alla capitale, tra loro un bambino | Esploso un drone in Bulgaria vicino a un gasdotto transbalcanico

In mattinata, un drone è entrato in Bulgaria ed è esploso vicino al confine con la Romania, a circa un chilometro da una stazione di compressione del gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Non si registrano vittime. "Il drone è esploso nelle immediate vicinanze del valico di frontiera di Kardam con la Romania, a 1.000 metri dalla stazione di compressione del gasdotto transbalcanico", ha dichiarato il premier bulgaro Roumen Radev dopo una riunione straordinaria del consiglio di sicurezza. Secondo Radev, il rumore del velivolo era stato registrato dalla polizia di frontiera romena. Poco dopo, una pattuglia bulgara ha osservato "una forte esplosione con fumo nero". "Una cosa è certa: il drone trasportava una quantità significativa di esplosivi, considerando che è stato udito a distanza e ha prodotto una simile quantità di fumo nero", ha affermato il premier. Il velivolo è precipitato in un campo di girasoli.