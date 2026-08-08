Ancora raid russi sull'Ucraina: tre morti vicino alla capitale, tra loro un bambino | Esploso un drone in Bulgaria vicino a un gasdotto transbalcanico
Kiev risponde con una pioggia di droni. Deflagrazioni avvertite anche nella città di Dnipro
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Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre quattro ferite a seguito di un attacco di un drone russo.
Droni sulla capitale
Come riportato da Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev Timur Tkachenko lo ha comunicato su Telegram. I media segnalano due ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale: in città sono state sentite diverse esplosioni. Esplosioni che sono state avvertite anche a Dnipro.
Industria bellica nel mirino
Stando a una nota del ministero della Difesa di Moscam l'esercito russo avrebbe anche colpito lo stabilimento industriale Fire Point a Kiev, polo strategico che produce componenti e testate per i missili da crociera FP-5 Flamingo. Secondo il ministero, le forze russe hanno inoltre lanciato un attacco durante la notte con armi di precisione terrestri contro un'azienda del settore militare e un deposito di carburante e lubrificanti sempre nella capitale.
Colpite anche due navi
Le forze russe hanno colpito con droni anche due navi cargo al largo di Odessa che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini. Lo ha reso noto il ministero russo della Difesa con una nota ufficiale.
Pioggia di droni sulla Russia
La risposta di Kiev non si è fatta attendere. La difesa aerea russa ha infatti abbattuto 397 droni ucraini sul proprio territorio durante la notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca in un comunicato, secondo cui i droni sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Oryol, Penza, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tambov e Tula, nel Territorio di Krasnodar, in Crimea e nel Mar d'Azov. Inoltre, due persone sono rimaste ferite in un attacco di droni a Zadonsk, nella regione russa di Lipetsk. Le forze di difesa aerea hanno inoltre distrutto tre droni diretti verso Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergej Sobyanin. Piu' di 30 droni sono stati infine distrutti durante un attacco aereo contro la regione russa di Rostov.
Drone esplode in Bulgaria
In mattinata, un drone è entrato in Bulgaria ed è esploso vicino al confine con la Romania, a circa un chilometro da una stazione di compressione del gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Non si registrano vittime. "Il drone è esploso nelle immediate vicinanze del valico di frontiera di Kardam con la Romania, a 1.000 metri dalla stazione di compressione del gasdotto transbalcanico", ha dichiarato il premier bulgaro Roumen Radev dopo una riunione straordinaria del consiglio di sicurezza. Secondo Radev, il rumore del velivolo era stato registrato dalla polizia di frontiera romena. Poco dopo, una pattuglia bulgara ha osservato "una forte esplosione con fumo nero". "Una cosa è certa: il drone trasportava una quantità significativa di esplosivi, considerando che è stato udito a distanza e ha prodotto una simile quantità di fumo nero", ha affermato il premier. Il velivolo è precipitato in un campo di girasoli.
Le autorità stanno cercando di determinarne il modello e la provenienza. Radev ha escluso che si trattasse di un drone per uso ricreativo, descrivendolo come un apparecchio di dimensioni maggiori. Il drone non sarebbe stato rilevato dai sistemi dei due Paesi prima dell'esplosione. "L'identificazione e la neutralizzazione di questi droni rappresentano una sfida importante", ha osservato Radev. L'episodio si inserisce in una serie di incidenti con droni registrati negli ultimi mesi nei Paesi dell'Europa orientale membri della Nato. La Romania, interessata da ripetute incursioni dall'inizio della guerra in Ucraina, alla fine di luglio ha disposto l'espulsione di un membro dell'ambasciata russa.