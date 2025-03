Che cos'è il Qatargate, l'ombra delle tangenti sul Parlamento europeo

A distanza di oltre due anni dall'inizio dell'indagine, non ci sono condanne definitive. Molti dei sospettati, compresi gli stessi Kaili, Panzeri, Giorgi, sono stati rilasciati, alcuni con misure cautelari come il braccialetto elettronico. Il caso ha sollevato interrogativi sull'efficacia dei controlli etici nell'Ue e ha spinto il Parlamento europeo a istituire una commissione d'inchiesta. Le riforme adottate per cercare di limitare casi simili in futuro sono giudicate insufficienti da diversi europarlamentari.