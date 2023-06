Qatargate, Andrea Cozzolino è stato rilasciato

Lunedì scorso, dopo la revoca dei domiciliari, Andrea Cozzolino si era recato a Bruxelles per essere ascoltato dagli inquirenti. Qui era stato posto in stato di fermo. Nel frattempo, alla guida delle indagini è subentrata il giudice istruttore Aure'lie Dejaiffe, che ha preso il posto di Michel Claise e che, dopo l'ultimo interrogatorio, ha disposto il rilascio dell'eurodeputato.

Ha respinto le accuse sul Qatargate

All'uscita dai locali della procura federale belga, Cozzolino è parso visibilmente commosso. Ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Il suo legale ha evidenziato che l'onorevole ha contestato tutti gli addebiti punto per punto, ha negato tutte le accuse, ha sostenuto di non avere ricevuto soldi e di non avere mai fatto parte di un'associazione criminale.