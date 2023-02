Qatargate, Panzeri ai pm: "Ho trovato 60mila euro in una borsa di Lara Comi a Bruxelles" | Il suo avvocato smentisce

"Ho visto contanti tra i 60 e i 70mila euro" Della vicenda parlano Repubblica, Le Soir e Knack. Secondo quanto scrivono Panzeri, quando Comi Fu arrestata per l'inchiesta "Mensa dei poveri", è andato "da Meroni e abbiamo aperto la borsa. Ho visto dei vestiti e dei libri vuoti all'interno, con contanti tra i 60 e i 70mila euro, non li ho contati. Quindi ho preso tutto e ho deciso di buttare via i soldi nella spazzatura. Meroni ha visto i soldi ma non ha preso niente".

"Non so da dove vengano quei soldi" Panzeri ha detto poi di averne parlato con Comi e di averle "solo detto che i soldi non c'erano più. Sulla borsa, le ho detto che il caso era chiuso e non mi ha chiesto altro. Non so da dove vengano i soldi di questa borsa".

L'incontro a Doha nella primavera 2019 "C'è stato un incontro a Doha, nella primavera del 2019 - ha detto Panzeri il 13 febbraio secondo i tre quotidiani -, con il ministro Al Marri, Francesco Giorgi, l'algerino (Boudjellal ndr) e io, Andrea Cozzolino, Lara Comi. Penso che Eva Kaili fosse presente, ma la decisione presa, in termini di denaro per i deputati, includeva anche lei. Al termine, i qatarini hanno deciso di mettere a disposizione per le campagne elettorali dei tre, 250mila euro ciascuno. Ed è stato fatto". Panzeri non ha saputo dire se i soldi nella borsa di Comi fossero parte dei 250mila euro dell'accordo con il Qatar.