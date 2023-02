Qatargate, Giorgi esce dal carcere: agli arresti domiciliari

Il caso Qatargate si arricchisce di un nuovo capitolo.

Francesco Giorgi, l'ex assistente di Pier Antonio Panzeri coinvolto nello scandalo di corruzione, dopo oltre due mesi di carcere potrà tornare a casa, agli arresti domiciliari, ma con il braccialetto elettronico. Lo riferisce la procura federale del Belgio, dopo la delibera della Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles in seguito all'udienza per il riesame della custodia cautelare.