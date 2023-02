Qatargate, l'Eurocamera revoca l'immunità a Tarabella e Cozzolino

Per il Qatargate, arriva il via libera della Plenaria dell'Eurocamera alla revoca dell'immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che, secondo gli inquirenti belgi, potrebbero essere coinvolti nello scandalo.

Presente, in Aula, l'eurodeputato belga Tarabella. Il voto per entrambe le revoche è avvenuto per alzata di mano. La commissione giuridica aveva votato all'unanimità il parere per togliere l'immunità.