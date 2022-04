Putin: "Risposta immediata in caso di intervento esterno" | "Il piano per strangolarci economicamente è fallito"

Il presidente russo ha parlato anche delle sanzioni . "I piani dei Paesi occidentali di strangolare economicamente la Russia sono falliti", ha assicurato Putin, aggiungendo che "l'impatto economico delle sanzioni non è stato così forte per il momento".

Parlando da San Pietroburgo, durante un incontro con i membri del Consiglio dei legislatori, il capo del Cremlino ha assicurato che "

gli obiettivi dell'operazione militare speciale

russa in Ucraina saranno portati a termine incondizionatamente. Lo scopo è garantire la sicurezza dei residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, della Crimea russa e di tutto il nostro paese"".

"Mostreremo in pubblico i mercenari stranieri catturati"

- "Il numero dei mercenari stranieri in Ucraina sta aumentando e il ministero della Difesa russo mostrerà in pubblico alcuni di quelli che sono stati catturati", ha affermato ancora Putin.

"Risponderemo a sfide e minacce"

- Il presidente russo torna insomma a promettere guerra a chiunque voglia interferire nella situazione in Ucraina "creando una minaccia strategica". La Russia "risponderà adeguatamente a tutte le sfide e le minacce, come ha sempre fatto. Abbiamo tutti gli strumenti per una risposta fulminea e, senza vantarci, se necessario li useremo".

"L'Ucraina è un'arma geopolitica creata dai nemici contro Mosca"

- I nemici della Russia "hanno accelerato la creazione di una nuova arma geopolitica, trasformando l'Ucraina in uno Stato anti-russo, affidandosi alla russofobia e ai nazionalisti", ha proseguito Putin. "In realtà non è una novità, ma ovviamente le hanno dato nuova forza, un nuovo slancio", ha sottolineato il leader russo, sostenendo che l'Ucraina viene strumentalizzata dai Paesi occidentali.