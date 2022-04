Ucraina, il comandante del battaglione Azov: "I russi confondono il nazismo con il nazionalismo"

Il comandante del battaglione Azov, Michail Pirog,

“Quarta Repubblica”

Mosca sta usando tantissima propaganda

Loro confondono nazionalismo e nazismo.

Tutto ciò è nazionalismo normale, sano"

non vuole che il gruppo paramilitare venga definito nazista o fascista: ". La Russia insiste che tutta l’Ucraina è nazista, che il governo di Zelensky, legittimamente eletto, è fascista. Secondo loro lo era Poroskenko e ora Zelensky e il suo governo.Non possiamo dare dei nazisti ai polacchi che amano la Polonia o agli italiani che amano l’Italia o qualche popolo o nazione che sono pronti a difendere la loro terra e la loro patria.

L'accusa di Michail Pirog -

comandante del battaglione Azov che aggiunge: "

Tutti i nostri difensori a Mariupol, ragazzi e ragazze, sono degli eroi. Combatteranno fino alla vittoria, fino alla morte".

"Vediamo cosa sta facendo l’esercito russo in Ucraina, quello che stanno facendo loro è il vero fascismo" continua ilNon è un segreto che la situazione è molto complessa. Nelle ultime due settimane non c’è stata quasi la possibilità di un collegamento telefonico con Mariupol. Nessuno vuole arrendersi, in nessun caso.