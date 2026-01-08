Logo Tgcom24
Proteste in Iran: violenti scontri a Teheran, a fuoco un palazzo del governo

Blackout di Internet a Teheran e in altre città. Lo ha rilevato Netblocks, una associazione che si preoccupa di monitorare la navigazioen in Rete

08 Gen 2026 - 23:11

Da Urmia a Kermanshah, passando per la capitale Teheran, in moltissime città iraniane si stanno svolgendo proteste contro il governo degli Ayatollah. Nella Capitale è andato a fuoco un palazzo del governo. Migliaia I manifestanti sono scesi in piazza al grido di "questa non è l'ultima battaglia, Pahlavi sta tornando", in riferimento al figlio dello scià Reza Pahlavi, che negli ultimi giorni si è messo a disposizione del popolo iraniano per tornare in patria e guidare il movimento.

Bloccata Internet

 L'ente di controllo online Netblocks segnalato su X un blackout di Internet a Teheran e in molte città dell'Iran. "L'evento segue una serie di crescenti misure di censura digitale che prendono di mira le proteste in tutto il Paese e ostacolano il diritto del pubblico a comunicare in un momento critico", afferma il gruppo sui social. Non è la prima volta che il regime degli ayatollah ricorre a questo mezzo per rendere più difficile la comunicazione tra i protestanti e per impedire la diffusione all'estero di ciò che accade veramente nel Paese.

Dilagano le proteste contro il governo

   

Gli arresti e le vittime

 Le proteste, alimentate dalle questioni economiche, si sono diffuse in tutto il Paese. Gli attivisti hanno fatto sapere che mercoledì 7 gennaio si sono verificate le manifestazioni più intense, raggiungendo sia le città rurali che le principali metropoli: sembra sia stato il più sanguinoso dei 12 giorni. Le autorità hanno arrestato oltre 2mila persone e sale ad almeno 45 il bilancio dei morti tra i manifestanti durante la repressione, tra cui otto minori. Centinaia di persone sono rimaste ferite. 

Le parole di Reza Pahlavi

 Il principe iraniano Pahlavi Reza, in esilio da anni negli Usa, è molto attivo da giorni sui media a sostegno delle proteste e viene spesso invocato dai manifestanti come l'alternativa dopo la fine del regime. Anche giovedì 8 gennaio ha scritto sui social un messaggio rivolto al popolo iraniano: "Gli occhi del mondo e di Trump sono puntati su di voi, scendete in piazza e gridate la vostra volontà tutti uniti".

