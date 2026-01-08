Proteste in Iran: violenti scontri a Teheran, a fuoco un palazzo del governo

Le proteste, alimentate dalle questioni economiche, si sono diffuse in tutto il Paese. Gli attivisti hanno fatto sapere che mercoledì 7 gennaio si sono verificate le manifestazioni più intense, raggiungendo sia le città rurali che le principali metropoli: sembra sia stato il più sanguinoso dei 12 giorni. Le autorità hanno arrestato oltre 2mila persone e sale ad almeno 45 il bilancio dei morti tra i manifestanti durante la repressione, tra cui otto minori. Centinaia di persone sono rimaste ferite.