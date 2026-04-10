Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione taiwanese
È la prima leader in carica del partito a visitare la Cina negli ultimi dieci anni e ha detto di sperare di seminare i "semi della pace" durante il viaggio
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Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino Cheng Li-wun, la leader del Kuomintang, principale partito di opposizione di Taiwan. Lo riferiscono i media statali come il China Daily. Cheng è la prima leader in carica del partito a visitare la Cina negli ultimi dieci anni e ha dichiarato di sperare di seminare i "semi della pace" durante il suo viaggio, il che ha scatenato un dibattito a Taiwan con i critici che la accusano di essere troppo filo-cinese. La delegazione ha visitato la provincia di Jiangsu e Shanghai prima di arrivare nella capitale.
Xi: "Piena fiducia nell'unione tra i nostri popoli"
Il presidente cinese ha dichiarato alla leader del partito di opposizione di Taiwan di essere "pieno di fiducia" nell'unione tra il popolo cinese e quello taiwanese. "La tendenza generale dei compatrioti su entrambe le sponde dello Stretto ad avvicinarsi, a stringersi e a unirsi non cambierà. È una parte inevitabile della storia. Ne siamo pienamente fiduciosi", ha detto Xi alla leader del Kuomintang Cheng Li-wun durante l'incontro.
Presidente di Taiwan: "Le minacce militari di Pechino compromettono la pace"
"Le incessanti vessazioni nella zona grigia e le minacce militari della Cina nello Stretto di Taiwan e nella catena di isole circostanti hanno gravemente compromesso la pace e la stabilità della regione", ha scritto sui social Lai Ching-te, presidente di Taiwan, nel giorno in cui il presidente cinese ha incontrato a Pechino la leader del Kuomintang, principale partito di opposizione di Taiwan. Lo riporta l'Afp. Nella stessa giornata ricorre il 47esimo anniversario del Taiwan Relations Act che, come scrive Lai sui social, "da tempo costituisce una pietra miliare delle relazioni tra Taiwan e Stati Uniti". "Sono certo che la nostra solida collaborazione - che abbraccia i settori della sicurezza, del commercio, della tecnologia e molti altri - continuerà a stimolare l'innovazione e a contribuire alla salvaguardia della pace nella regione", ha scritto il presidente taiwanese.