Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione taiwanese

"Le incessanti vessazioni nella zona grigia e le minacce militari della Cina nello Stretto di Taiwan e nella catena di isole circostanti hanno gravemente compromesso la pace e la stabilità della regione", ha scritto sui social Lai Ching-te, presidente di Taiwan, nel giorno in cui il presidente cinese ha incontrato a Pechino la leader del Kuomintang, principale partito di opposizione di Taiwan. Lo riporta l'Afp. Nella stessa giornata ricorre il 47esimo anniversario del Taiwan Relations Act che, come scrive Lai sui social, "da tempo costituisce una pietra miliare delle relazioni tra Taiwan e Stati Uniti". "Sono certo che la nostra solida collaborazione - che abbraccia i settori della sicurezza, del commercio, della tecnologia e molti altri - continuerà a stimolare l'innovazione e a contribuire alla salvaguardia della pace nella regione", ha scritto il presidente taiwanese.