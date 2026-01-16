Logo Tgcom24
Mondo
il portavoce del ministero degli Esteri

Cina: "Ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan"

16 Gen 2026 - 09:12
© Ansa

La Cina esprime tutta la sua "ferma opposizione e contrarietà" all'accordo sul commercio annunciato giovedì da Usa e Taiwan, comprensivo anche di massicci investimenti dell'isola negli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano. Pechino considera Taipei una parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio destinata alla riunificazione con la forza se necessario, opponendosi a qualsiasi tipo di rapporto formale di Taiwan verso l'esterno.