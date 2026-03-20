Taiwan: "La Cina è una minaccia pressante, è necessaria un'efficace deterrenza"

La Cina rappresenta una minaccia pressante, come dimostrerebbe il suo costante potenziamento militare, ed quindi necessaria una deterrenza efficace per garantire che qualsiasi attacco risulti molto rischioso per Pechino. Lo ha affermato il ministro della Difesa di Taiwan, Wellington Koo, come riporta il sito della Reuters. L'affermazione arriva a seguito di una domanda relativa al report dell'intelligence Usa secondo cui Pechino non ha attualmente intenzione di invadere Taiwan nel 2027 e cerca di controllare l'isola senza ricorrere alla forza. Secondo Koo la Cina non ha né rinunciato all'opzione di ricorrere alla forza contro Taiwan né rallentato la spesa militare.