Taiwan, la Cina invia 12 aerei e 7 navi da guerra

12 aerei e 7 navi da guerra, è il numero di mezzi inviati dalle forze armate cinesi a Taiwan nelle ultime 24 ore. Il nuovo invio incrementa la flotta cinese già presente nello stretto dell'isola da inizio febbraio, portando, rispettivamente, il numero di aerei a quota 27 e quello delle navi a 25. Il ministero della Difesa di Taipei, nel quotidiano aggiornamento su X, ha precisato che 11 velivoli si sono introdotti nella zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) e che Taiwan ha dispiegato navi, aerei e sistemi missilistici per monitorare le attività delle controparti cinesi. Il Partito comunista cinese rivendica la sua giurisdizione su Taiwan, la cui statualità è riconosciuta da 12 stati a livello globale (Città del Vaticano, Isole Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, Guatemala, Haiti, Belize, Paraguay, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, San Cristoforo e Nevis).