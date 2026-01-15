Usa, accordo commerciale con Taiwan sui semiconduttori

In cambio, gli Stati Uniti limiteranno i dazi al 15%, rispetto al 20%
Gli Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale che andrà a "rafforzare le catene di approvvigionamento nazionali di semiconduttori statunitensi e a garantire la leadership tecnologica e industriale americana". È quanto ha annunciato il Dipartimento del Commercio Usa, precisando in una nota che l'accordo prevede che le aziende taiwanesi investano "almeno 250 miliardi di dollari per costruire e ampliare la capacità produttiva e di innovazione di semiconduttori, energia e intelligenza artificiale negli Stati Uniti".
Il governo di Taiwan fornirà inoltre "garanzie di credito per almeno 250 miliardi di dollari per facilitare ulteriori investimenti da parte delle imprese taiwanesi". In cambio, gli Stati Uniti limiteranno i dazi al 15%, rispetto al precedente 20%, e applicheranno zero dazi sui farmaci generici, sui loro ingredienti, sui componenti aeronautici e alcune risorse naturali.