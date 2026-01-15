Usa, accordo commerciale con Taiwan sui semiconduttori

Gli Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale che andrà a "rafforzare le catene di approvvigionamento nazionali di semiconduttori statunitensi e a garantire la leadership tecnologica e industriale americana". È quanto ha annunciato il Dipartimento del Commercio Usa, precisando in una nota che l'accordo prevede che le aziende taiwanesi investano "almeno 250 miliardi di dollari per costruire e ampliare la capacità produttiva e di innovazione di semiconduttori, energia e intelligenza artificiale negli Stati Uniti".