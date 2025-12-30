La Cina spara razzi durante un'esercitazione intorno a Taiwan: 130 aerei vicino all'isola

Si tratta del numero più alto di velivoli cinesi segnalati in un solo giorno dal 15 ottobre 2024, in quella che è la seconda simulazione di accerchiamento dell'isola compiuta da Pechino nel 2025
La Cina ha innalzato la tensione attorno all'isola di Taiwan con il lancio di razzi nello Stretto presidiato dalle navi statunitensi, durante il secondo giorno di esercitazioni militari con fuoco vivo. A Pingtan, l'isola cinese più vicina alla terraferma dell'ex Formosa, si è potuta scorgere chiaramente una salva di razzi esplodere in aria lasciando scie di fumo bianco. Taiwan da parte sua ha riferito di aver rilevato 130 aerei e 22 navi militari cinesi attorno all'isola nell'arco di 24 ore.
Si tratta del numero più alto di velivoli cinesi segnalati in un solo giorno dal 15 ottobre 2024, in quella che è la seconda simulazione di accerchiamento dell'isola compiuta dalla Repubblica Popolare nel 2025.