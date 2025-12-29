Cina: "Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan"

Sale la tensione tra Cina e Taiwan. Pechino ha annunciato l'avvio di esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola con l'obiettivo di testare quella che ha definito la "prontezza al combattimento" e per inviare un "serio avvertimento" contro qualsiasi tentativo di indipendenza di Taiwan. Il governo di Taipei ha condannato le esercitazioni, accusando la Cina di "intimidazione militare".