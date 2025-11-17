Taiwan, la Cina avvisa il Giappone: mai promesse di rinuncia a uso della forza | E Taipei distribuisce manuali di difesa civile

Il vice segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, Lin Fei-fan, che ha guidato il progetto, sottolinea l’obiettivo del lavoro svolto, afferma: "Questo opuscolo mostra la nostra determinazione a difenderci". "Le persone sull'altra sponda dello Stretto devono capire che ci saranno costi enormi se la Cina prenderà la decisione sbagliata, perché i taiwanesi hanno la determinazione e un impegno molto chiaro a difendersi, e sono pronti ad agire per proteggersi a vicenda", aggiunge. La distribuzione, che raggiungerà oltre 9,8 milioni di cassette postali, inizierà presto, con manuali in inglese e in altre lingue straniere, ha aggiunto Lin. Una volta completata la distribuzione, il governo aiuterà i cittadini a preparare i propri kit di emergenza attraverso campagne informative.